Despiste mata pai e filha em Chaves

Homem de 33 anos e adolescente de 13 não resistem a embate.

Por Tânia Rei | 07:55

Um homem de 33 anos e a sua filha de 13 morreram na madrugada deste sábado quando o veículo em que seguiam se despistou numa estrada do concelho de Chaves.





O carro sofreu um acidente brutal na EN 103, no troço que liga as aldeias de Faiões e Sobreira. O veículo seguiu em frente numa curva da estrada e foi bater em pelo menos duas a árvores, caindo depois numa ravina.



O sinistro aconteceu por volta das 3h00, quando seguiam a bordo a família composta por pai, mãe e a filha. Só a mulher, com idade na casa dos 30 anos, sobreviveu, escapando com ferimentos ligeiros.



Ao que o CM apurou, o pai morreu no local. A filha ainda foi levada com vida para o hospital de Chaves, mas não resistiu.