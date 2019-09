Despiste mata três homens após jantar de amigos

Sinistralidade rodoviária por Distrito em 2019

Quatro homens morreram, este sábado, nas estradas portuguesas, em dois aparatosos acidentes de viação.Três das vítimas regressavam de um jantar-convívio entre amigos, no final de uma semana de trabalho, em Frazão, Paços de Ferreira, quando o veículo em que seguiam se despistou e embateu contra um muro de betão.Já Telmo Duarte, de 27 anos, morreu ao chocar frontalmente contra um camião. Seguia ao volante de um Mercedes, em contramão, na A3, em Barcelos."Tirem-me daqui, tirem-me daqui", foi o pedido desesperado de uma das vítimas do acidente de Frazão, escutado por Maria Rosa, uma das primeiras pessoas a chegar ao local. "Fui buscar uma toalha para tapar o corpo de um homem que ficou com a cabeça esmagada por uma pedra que caiu do muro. Um dos feridos não parava de gritar", explicou a testemunha.Este desastre tirou a vida a Ricardo Santos, Carlos Martins e Tiago Silva, de 37, 39 e 40 anos, e feriu gravemente outros dois homens. Ricardo deixa uma filha de dois anos e Carlos um filho de quatro.O alerta para este desastre chegou pela meia-noite e meia deste sábado e, quando os bombeiros e a equipa da VMER chegaram ao local, os três homens encontravam-se já em paragem cardiorrespiratória. Não resistiram à gravidade dos ferimentos e os óbitos foram confirmados no local.Por esclarecer estão as circunstâncias em que ocorreu o violento embate do Mercedes na A3, carro onde Telmo Duarte seguia sozinho. A GNR tenta perceber onde o condutor entrou na via errada e quantos quilómetros fez em contramão até ser avistado pelo condutor do pesado, que seguia carregado de combustível.O pesado circulava na via da direita, no sentido sul/norte, e ainda tentou evitar o embate, desviando-se para a faixa da esquerda. Mas Telmo fez o mesmo desvio e colidiu com o camião. Esteve consciente e colaborante com a equipa de socorro durante três horas, até ser desencarcerado da amalgama de ferro em que ficou preso.Mal foi retirado do Mercedes, entrou em paragem cardiorrespiratória e durante 45 minutos a equipa do INEM tentou reverter a situação, mas sem sucesso. Morreu às 08h00, na ambulância.Entre janeiro e agosto deste ano, a GNR identificou quase 16 mil condutores que circulavam sem cinto e que não usavam, ou tinham erradamente instaladas, cadeirinhas de crianças.Durante o mesmo período, as patrulhas da GNR identificaram 638 motards a conduzirem sem os respetivos capacetes. Outros 739 não tinham a necessária licença.Trinta e três pessoas morreram em acidentes de viação no distrito de Lisboa, entre 1 de janeiro e 15 de setembro. Segue-se o Porto, com 33 vítimas mortais, e Braga, com 30 mortos.Colocados lado a lado, os dois condutores aceleraram numa corrida em plena estrada que liga a praia das Maçãs a Colares, em Sintra. Uma viatura que apareceu de frente levou ao despiste dos dois ‘aceleras’, num acidente que provocou ferimentos graves em quatro homens e ligeiros num quinto. Um dos condutores fugiu do local e é procurado pela GNR.Uma das viaturas, um Honda Civic, acabou por colidir com uma autocaravana ali estacionada, enquanto o Fiat Punto só parou já do lado de fora da linha do elétrico turístico.Os bombeiros de Colares, Almoçageme e o INEM assistiram as vítimas. Três feridos graves foram transportados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O quarto ferido grave foi levado para São Francisco Xavier, enquanto o que inspirava menos cuidados deu entrada no Amadora-Sintra.