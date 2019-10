Despiste mata três pessoas e fere duas em Redondo

Três pessoas morreram e duas outras ficaram feridas na sequência de um despiste de uma viatura ligeira no concelho de Redondo, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.O alerta foi dado às 05h10 deste domingo. O acidente teve lugar na Estrada Regional 381, junto à barragem da Vigia, adiantou a mesma fonte.Para o local foram mobilizados 27 operacionais, apoiados por 13 viaturas.Para além dos bombeiros voluntários de Redondo e de Reguengos de Monsaraz, encontram-se no local elementos da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).