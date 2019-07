Despiste na A1 condiciona trânsito em Pombal no sentido Fátima-Torres Novas

Um despiste entre um carro e uma autocaravana obrigou esta quarta-feira ao corte de uma via da A1, ao quilómetro 99, em Pombal, no sentido Fátima-Torres Novas.Segundo o que oconseguiu apurar junto do CDOS de Santarém, não há registo de feridos.O alerta foi dado às 12h14.No local estiveram 15 operacionais, apoiados por seis viaturas.