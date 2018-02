Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste na A1 faz dois mortos e um ferido grave em Leiria

Acidente aconteceu ao quilómetro 138, no concelho de Leiria.

17:07

Um acidente na A1, entre os nós de Fátima e Leiria, provocou esta quarta-feira a morte a duas pessoas e ferimentos noutras duas, disse o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.



Segundo a mesma fonte, o acidente, o despiste de uma viatura ligeira de passageiros, ocorreu ao quilómetro 138 no sentido Sul - Norte, às 15h52.



Ao local, acorreram os bombeiros Municipais e Voluntários de Leiria, INEM e GNR, com dez viaturas e 22 elementos.



Os feridos, um grave e um ligeiro, foram transportados para o hospital de Santo André, em Leiria.



Fonte da GNR adiantou que "as vítimas mortais são um homem de 50 anos e uma mulher com cerca de 44 anos".



Pelas 17h00, o trânsito processava-se no local, embora condicionado.