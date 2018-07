Acidente deu-se no sentido Lisboa-Cascais, em São Pedro de Penaferrim.

11:04

Uma pessoa morreu esta quarta-feira na sequência de um acidente na A16, no sentido Sintra-Cascais, em São Pedro de Penaferrim, Sintra, embatendo num separador das portagens.O alerta foi dado às 9h20.No local estão os Bombeiros de São Pedro de Sintra.A GNR está a tentar apurar as causas do acidente.