Despiste na A2 faz quatro feridos perto de Grândola

Um dos feridos inspira maiores cuidados por parte das equipas médicas.

Por João Tavares | 15:57

O despiste de um carro na auto-estrada do Sul (A2), ao quilómetro 140, à passagem por Grândola, fez quatro feridos.



Uma delas inspira maiores cuidados por parte das equipas médicas, enquanto as três restantes vítimas foram considerados feridos ligeiros.



O alerta foi dado pelas 14h20 para o sentido Norte-sul daquele troço. Para o local foram mobilizados meios do INEM, GNR, Brisa, bem como bombeiros das corporações de Grândola, Alvalade e Ferreira do Alentejo.



O trânsito encontra-se condicionado.