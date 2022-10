Despiste na A2 faz um morto e três feridos graves

de Messines

Uma mulher, de 48 anos, morreu este domingo na sequência de um despiste na A2, ao quilómetro 224, sentido sul-norte, em S. Bartolomeu, no município de Silves.No acidente estiveram envolvidas mais três pessoas que ficaram gravemente feridas. Segundo oconseguiu apurar, os feridos graves são duas mulheres, de 18 e 26 anos, e um homem, de 26. Todas as vitimas são de nacionalidade brasileira.Os feridos foram transportados para o hospital de faro.A prestar socorro no local estiveram os Bombeiros, o INEM e a GNR. As operações de socorro foram coordenadas pelo comandante dos Bombeiros de Messines.