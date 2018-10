Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste na A27 mata jovem estudante

Pedro Brito, de 17 anos, seguia de carro com quatro amigos.

Por Aureliana Gomes | 01:30

Pedro Brito, um jovem de 17 anos, morreu esta quinta-feira ao final da manhã num aparatoso despiste, ao quilómetro 17 da A27, em Estorãos, no sentido Ponte de Lima-Viana do Castelo.



O estudante do último ano de mecatrónica no Agrupamento de Escolas de Arcos de Valdevez era natural de Eiras, no concelho, e seguia num Golf com quatro amigos de turma, todos de 18 anos, em direção a Viana. Por razões ainda desconhecidas, pelas 11h30, após um dos túneis da autoestrada, o carro despistou-se, capotando uns metros à frente.



Relativamente aos restantes ocupantes da viatura - que ficou totalmente destruída -, um deles ficou ferido com gravidade e foi transportado para o Hospital de Braga, com fraturas na cara e na zona lombar. Os outros três foram levados para o hospital de Viana.



Ao que o CM conseguiu apurar, as vítimas não tiveram aulas devido à greve dos professores e decidiram ir almoçar a Viana do Castelo. A notícia do acidente deixou consternada a comunidade escolar da EB 2,3 de Arcos de Valdevez, na qual foi colocada a bandeira a meia haste.



"O Pedro era uma pessoa fantástica, muito sociável, trabalhador e amigo dos seus amigos", disse ao CM Carlos Costa, diretor do agrupamento, revelando ainda que o irmão da vítima mortal, que frequenta o 11º ano na escola, recebeu de imediato apoio psicológico naquele local.



A A27 esteve com a via da direita cortada várias horas.



No local, para além de elementos dos bombeiros e do INEM, esteve a GNR de Viana do Castelo que está a investigar.