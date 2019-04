Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste na A28 condiciona o trânsito em Matosinhos

Acidente aconteceu ao início da tarde.

14:31

Um despiste de um camião está a condicionar o trânsito esta quinta-feita à tarde. O acidente deu-se na A28 no sentido Norte-Sul, na zona de Matosinhos. O camião ficou imobilizado no separador central.



A faixa da esquerda da A28, sentido Norte-Sul, esteve mesmo cortada.



O alerta para o acidente foi dado às 13h33.



O condutor do camião foi assistido no local, e não quis deslocar-se ao hospital.



Os bombeiros de Leixões foram mobilizados ao local.



O alerta para o acidente foi dado às 13h33.