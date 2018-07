Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste na A28 faz um morto e corta trânsito em Vila Nova de Cerveira

Do acidente resultaram ainda dois feridos ligeiros.

Por Manuel Jorge Bento e Lusa | 18:23

Um homem morreu e duas mulheres ficaram feridas no despiste de um veículo ligeiro, esta tarde de segunda-feira, na autoestrada 28, no sentido sul-norte, em Vila Nova de Cerveira.



O acidente obrigou ao corte de trânsito na faixa contrária, Segundo avançou fonte da proteção civil.



A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo adiantou que o despiste ocorreu cerca das 17h13, no sentido Viana do Castelo/Vila Nova de Cerveira e obrigou às 17h30 ao corte de trânsito no sentido Vila Nova de Cerveira/Viana do Castelo.



No local compareceram os bombeiros de Vila Nova de Cerveira com seis operacionais e três viaturas, a GNR e a concessionária daquela autoestrada que liga Viana do Castelo ao Porto.