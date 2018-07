Acidente aconteceu na manhã deste domingo junto ao nó de Selho.

Por Manuel Jorge Bento | 15:03

Três mulheres, com cerca de 20 anos, e um homem, de 26, ficaram feridos no despiste de um carro, esta manhã de domingo, na A7, no sentido Guimarães/Póvoa de Varzim, junto ao nó de Selho.

As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Guimarães e Vizela, e transportadas, com ferimentos ligeiros, para a unidade hospitalar da cidade-berço.

No local estiveram 12 homens, apoiados por cinco viaturas de socorro.