Um jovem com cerca de 20 anos morreu e outra pessoa ficou gravemente ferida após um despiste na madrugada desta sexta-feira na EN209, em Arreigada, Paços de Ferreira. O alerta foi dados às 5h14. Do despiste há ainda um ferido grave, transportado para o Hospital de S. João, no Porto.As causas ainda não são conhecidas. A GNR está no local.