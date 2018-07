Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste na Marateca faz um morto e um ferido

Vítima mortal tinha 19 anos.

14.07.18

Um jovem de 19 anos morreu e outra pessoa sofreu ferimentos ligeiros na sequência do despiste de um automóvel no sábado à noite na Marateca, no concelho de Palmela (Setúbal), disse fonte da GNR.



O ferido ligeiro, de acordo com a Guarda Nacional Republicana, é um homem, de 29 anos, que foi transportado para o Hospital de São Bernardo.



Três veículos e nove operacionais dos Bombeiros de Águas de Moura, VMER e GNR ainda se encontram no local.



O alerta foi dado pelas 21h52.