Despiste na Mealhada revela-se fatal para professor de robótica

Norberto Pires, professor do departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra e membro do Conselho Geral da instituição, morreu aos 55 anos, num despiste de moto ocorrido no IC2, em Carqueijo, no concelho da Mealhada. O acidente que vitimou um dos mais reconhecidos especialistas em robótica do País ocorreu na tarde de terça-feira.O docente, que chegou a presidir à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (2012), teve morte imediata depois de embater numa viatura de mercadorias, que circulava no sentido Norte-Sul. No local estiveram os Bombeiros da Pampilhosa, meios do INEM, da Cruz Vermelha de Águeda e da GNR, que investiga o acidente. “Não conseguimos perceber qual o sentido em que viajava a moto”, disse Ana Dias, 2º comandante dos bombeiros da Pampilhosa. O condutor do veículo de mercadorias sofreu ferimentos ligeiros, ficou em choque e foi assistido no hospital.