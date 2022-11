O despiste de um carro, esta quarta-feria, na via de cintura interna (VCI), na Campanhã, fez um ferido ligeiro.A vítima trata-se do condutor que foi transportado para o hospital.O alerta foi dado às 14h15, sendo que a via está condicionada ao trânsito.No local estão cinco operacionais apoiados por por duas viaturas.