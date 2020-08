Despiste no IC1 em Ourique faz dois feridos graves

O despiste de um veículo ligeiro de mercadorias, no IC 1, perto de Ourique, resultou em dois feridos graves.

A viatura seguia no sentido norte-sul quando se despistou entre Panoias e Conceição.

Ao que apurou o CM, terá sido o excesso de velocidade a razão para o acidente, que ocorreu logo a seguir a uma curva, por volta das 16h15 desta quinta-feira. A viatura foi parar a cerca de 50 metros do local onde se despistou.

Os feridos graves são homens com idades entre os 30 e os 40 anos. Um deles foi transportado de helicóptero para o Hospital de São José, em Lisboa, o outro para o Hospital de Beja.

No local estiveram os bombeiros de Ourique, a GNR, a VMER de Beja e um helicóptero do INEM (que veio do Algarve para Ourique e que seguiu depois para Lisboa), num total de 19 operacionais e sete viaturas.