Despiste no IC1 faz um ferido grave e dois ligeiros em Grândola

Acidente aconteceu ao quilómetro 616, à passagem para Azinheira dos Barros.

17:16

Um despiste de uma viatura fez este sábado à tarde um ferido grave e dois ligeiros no quilómetro 616 do IC1, à passagem para Azinheira dos Barros, em Grândola, no distrito de Setúbal.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o alerta foi dado às 14h34.



O IC1 esteve totalmente cortado, mas entretanto é possível circular de forma alternada.



No local estão os Bombeiros de Alvalade do Sado, Grândola, GNR e VMER, num total de 21 homens, sete viaturas e um helicóptero do INEM.