Despiste no IP3 faz um ferido em Tondela

16:11

Uma pessoa ficou ferida após um despiste no IP3 em Tondela, vítima foi posteriormente transportada para o Hospital de Viseu.



O alerta foi dado pelas 15h00 e no local estiveram vários elementos dos bombeiros que tiveram de desencarcerar a vítima.



O condutor não corre risco de vida.



O trânsito está cortado no sentido Viseu-Coimbra.