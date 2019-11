Jovem de 20 anos morre após despiste de carro em Viseu

Uma jovem de 20 anos morreu este sábado na sequência do despiste da viatura que conduzia, no IP 3, perto de Fail, no concelho de Viseu, disse fonte da Proteção Civil à agência Lusa.A vítima era a única ocupante da viatura ligeira em que seguia, adiantou a fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, indicando que o alerta para o acidente foi dado pelas 07h40 de hoje.A circulação automóvel na via retomou a normalidade pelas 10h15, depois de o trânsito ter sido interrompido, acrescentou.Para o local foram mobilizados meios dos bombeiros Voluntários de Tondela e Sapadores de Viseu, da GNR e do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica).