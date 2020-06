Despiste provoca cinco feridos em Grândola

Cinco jovens sofreram ferimentos ligeiros, esta madrugada, vítimas do despiste da viatura em que seguiam na estrada da Azinhaga das Milharadas, em Grândola.

Segundo Joaquim Duarte, comandante dos Bombeiros de Grândola, "a viatura despistou-se e embateu contra o muro de uma casa devoluta, provocando cinco feridos ligeiros".

Os jovens com idade entre os 15 e os 20 anos sofreram apenas "pequenas escoriações" e foram transportados pelos bombeiros para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado às 02:20, e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Grândola com 10 operacionais, apoiados por 6 viaturas.

A patrulha da GNR esteve no local e vai investigar as causas do acidente.