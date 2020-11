Jovem de 20 anos morre em despiste de carro em Monção. Rapariga de 18 anos fica em estado grave

Um jovem de 20 anos morreu na sequência de um despiste de carro na Estrada Nacional 2020, em Barbeita, no concelho de Monção. A rapariga que seguia ao seu lado ficou gravemente ferida.sabe que a vítima mortal era o condutor, que perdeu o controlo da viatura e se despistou contra um raide. Quando os meios de socorro chegaram ao local, o rapaz encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, mas acabou por não resistir e o óbito foi declarado no local. As duas vítimas tiveram de ser desencarceradas.No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Monção, do INEM e da GNR. Foi ainda acionado um helicóptero.O alerta foi dado às 14h05.