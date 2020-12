Despiste provoca ferido grave em Vila Nova de Milfontes

Um homem de 40 anos sofreu esta tarde ferimentos graves, vitima do despiste do camião que conduzia, na rotunda das Brunheiras, Estrada Nacional 390, freguesia de Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira.

A vitima, o condutor e único ocupante da viatura ficou encarcerado dentro da cabine, sofrendo ferimentos considerados graves.

O alerta foi dado às 15 horas e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Vila Nova de Milfontes e Cercal do Alentejo, com 11 operacionais, apoiados por 4 viaturas.

O ferido foi transportado para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Para facilitar as operações de socorro e a retirada do veículo que ficou tombado, o trânsito esteve condicionado no local durantes várias horas.

A GNR de Vila Nova de Milfontes esteve no local a ordenar o trânsito e vai agora investigar as causas do acidente.