Despiste provoca ferido ligeiro em Sines

Uma mulher, com cerca de 60 anos, sofreu na manhã desta quarta-feira, ferimentos ligeiros, vítima do despiste da viatura que conduzia na Estrada Municipal 1109, que liga São Torpes a Porto Covo, no concelho de Sines.

Por razões que não foram apuradas a viatura entrou em despiste e ficou capotada fora da via. A vítima ficou encarcerada mecânica, foi retirada pelos Bombeiros de Sines e depois de estabilizada no local foi transportada com ferimentos ligeiros para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado às 8h59, e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Sines com 7 operacionais, apoiados por 2 viaturas.

A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.