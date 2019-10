Três mortos em despiste seguido de queda em reservatório de água na Ribeira Grande

Uma viatura ligeira despistou-se esta tarde de domoingo no concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, vitimando mortalmente as duas mulheres e o homem que nela se encontravam, revelou à agência Lusa fonte da Proteção Civil.De acordo com a mesma fonte, o acidente deu-se esta tarde na freguesia da Ribeirinha e a viatura em causa "ficou submersa" após cair num reservatório de águas.As vítimas mortais tinham entre 45 e 50 anos e estiveram no local bombeiros, polícia e uma ambulância de suporte imediato de vida.