Despiste provoca um ferido grave em São Teotónio, Odemira

Um homem de 22 anos, sofreu no domingo à noite ferimentos graves, vítima do despiste da viatura ligeira de passageiros que conduzia, na Estrada Municipal 501, na freguesia de São Teotónio, concelho de Odemira.





O ferido grave era o único ocupante da viatura que entrou em despiste e capotou várias vezes, ficando totalmente destruída.





A vítima, com ferimentos considerados graves, depois de estabilizada no local, foi transportada pela Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Odemira, para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.





O alerta foi dado cerca das 23h00 de domingo, e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Odemira com 13 operacionais, apoiados por 4 viaturas.



Esteve também presente a SIV de Odemira, com 2 operacionais.



A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.