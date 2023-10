Despiste provoca um morto em Melides

O despiste de uma viatura ligeira de passageiros provocou esta sexta-feira, a morte a um homem de 89 anos, no Caminho Municipal 1077, na estrada de acesso à praia da Lagoa de Melides, no concelho de Grândola.

Quando os meios de socorro chegaram ao local, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória, foram realizadas manobras de reanimação, mas sem sucesso.

O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano, que foi acionada para o socorro.

O corpo da vítima mortal foi transportado para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado às 12h24 e nas operações de socorro estiveram 12 operacionais, apoiados por 5 viaturas, dos Bombeiros de Grândola, do INEM e da GNR.