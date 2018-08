Despiste provoca um morto em Odemira

Acidente ocorreu na Estrada Nacional 120, em Trajanitos, na freguesia de São Luís.

Por Lusa | 04:01

O despiste de um automóvel, no concelho de Odemira, distrito de Beja, provocou na madrugada desta segunda-feira um morto, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O acidente ocorreu por volta da 01h40, na Estrada Nacional 120, em Trajanitos, freguesia de São Luís, e provocou a morte ao único ocupante da viatura, cuja idade não foi revelada.

A fonte do CDOS de Beja adiantou que foram destacados para o local 13 operacionais das corporações de bombeiros de Odemira e Cercal do Alentejo, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIM) de Odemira, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano, de Santiago do Cacém, e uma patrulha da Guarda Nacional Republicana.