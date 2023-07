Um homem e uma mulher sofreram ferimentos leves na sequência do despiste, seguido de capotamento, do carro em que seguiam, na rua de Sejães, na Póvoa de Varzim. O alerta foi dado às 9h37.No local estiveram 10 operacionais dos Bombeiros da Póvoa, apoiados por quatro veículos e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Vila do Conde. Os feridos foram levados para o Hospital da Póvoa de Varzim.As causas do despiste são desconhecidas. A GNR esteve no local e investiga.