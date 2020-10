Um despiste e consequente capotamento, na Estrada Nacional (EN) 117 com acesso ao IC19, no concelho da Amadora, provocou dois feridos ligeiros.



O alerta foi dado pelas 11h00 da manhã desta sexta-feira e a intervenção contou com 15 operacionais, apoiados por 6 veículos.





O trânsito esteve condicionado.