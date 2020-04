Despiste seguido de capotamento faz um ferido em Santa Maria da Feira

Um despiste de um carro, seguido de capotamento, provocou um ferido, esta noite, em Santa Maria da Feira.O alerta foi dado, às 22h42, para um acidente rodoviário no acesso à A32, em Milheirós de Poiares.A vítima foi levada, pelos bombeiros da Arrifana, para o hospital de Santa Maria da Feira.A GNR investiga as causas do acidente.