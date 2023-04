Uma pessoa ficou ferida na tarde desta segunda-feira na sequência do despiste de um veículo pesado de mercadorias, seguido de capotamento, no IC2, no sentido Norte-Sul, no acesso à ponte Vasco da Gama.A vítima foi transportada para o Hospital de São José.No local estiveram os Bombeiros de Sacavém, a concessionária Lusoponte e a brigada de trânsito da GNR.