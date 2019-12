Um idoso, de 85 anos, ficou ferido com média gravidade, num despiste, seguido de capotamento, do carro em que seguia, esta manhã em Espinho. O condutor era o único ocupante da viatura.Foi necessária a intervenção de uma equipa de desencarcerameno dos bombeiros de Esmoriz.A vítima foi levada, pelos bombeiros, para o hospital da Feira.A GNR de S. João da Madeira está no local.O alerta foi dado, às 10h20, para um acidenteNa A29, sentido sul/norte, entre as saídas de Esmoriz e Espinho.