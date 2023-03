Despiste seguido de capotamento na A44 em Vila Nova de Gaia

Comando Sub-Regional de Operações de Emergência de Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, uma das vias encontra-se parcialmente obstruída.

Uma pessoa ficou ferida depois de um carro se despistar e capotar na tarde deste sábado, na A44, no sentido norte-sul, junto ao GaiaShopping, em Vila Nova de Gaia. A vítima encontra-se a ser assistida no local.De acordo com fonte do

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Coimbrões, os Bombeiros Voluntários de Carvalhos e a GNR, num total de quatro veículos e 10 operacionais.