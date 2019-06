Cinco pessoas ficaram esta terça-feira feridas em sequência do despiste de um automóvel, que colidiu com outra viatura estacionada, na avenida Luísa Todi, em Setúbal.



O sinistro obrigou à rápida mobilização de cinco bombeiros e duas viaturas dos sapadores de Setúbal, auxiliados por patrulhas da PSP. Os feridos foram todos transportados para as urgências do Hospital de São Bernardo.

