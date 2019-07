Uma pessoa ficou ferida no seguimento de um despiste e colisão entre dois veículos ligeiros, durante a tarde desta quarta-feira, na Rua da Alegria, no Porto.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros Sapadores do Porto, a vítima sofreu apenas ferimentos ligeiros, mas foi transportada ao Hospital São João, no Porto.No local estiveram os Bombeiros do Porto e a PSP, num total de 10 operacionais e três veículos de apoio ao socorro.O alerta ocorreu cerca das 17h48.