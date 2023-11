Despiste seguido de incêndio em carro na A4 em Matosinhos

Um carro despistou-se, na noite desta quinta-feira, na A4, ao quilómetro 4, em Matosinhos, no sentido Este/Oeste, tendo-se incendiado de seguida. Para o local foram acionados os Bombeiros de S. Mamede de Infesta e de Leça do Balio.



Quando chegaram os meios de socorro, o condutor já se encontrava fora da viatura e o fogo extinto. A autoestrada ficou condicionada ao trânsito. As causas do despiste, seguido de incêndio são desconhecidas.





A GNR está a investigar. No local do acidente estiveram também elementos da concessionária da autoestrada, Ascendi, para limpeza da via.