Despiste seguido de violenta colisão em Rali do Alto Tâmega faz sete feridos

Um carro de competição despistou-se, este sábado ao final da tarde, no Rali Alto Tâmega, que decorria em Chaves, e colidiu contra uma viatura dos bombeiros e outra da organização. Do acidente resultaram sete feridos ligeiros.Entre eles está um bombeiro da corporação Flavienses, de 27 anos, o piloto britânico Ruari Bell, de 20, o copiloto Matthew Edwards, de 41, três membros da organização e ainda um jornalista. Cinco dos feridos foram hospitalizados.A colisão ocorreu na EN314, no lugar de Lagarelhos. A prova foi suspensa para que as vítimas pudessem ser assistidas.