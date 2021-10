Despiste violento destrói muro de casa e assusta os moradores em Castelo Branco

O despiste de um carro no cruzamento da avenida do Brasil com a rua Srª de Mércoles, em Castelo Branco, destruiu um muro de cimento com 10 metros de extensão e assustou os habitantes.O condutor perdeu o controlo da viatura e arrancou um poste de sinalização antes de embater no muro. “Estava a dormir e apanhei um grande susto com o estrondo. Quando vim à janela vi o carro capotado e o muro e o portão completamente destruídos”, contou Joaquim Magueijo, dono da casa, queixando-se do excesso de velocidade naquela via.