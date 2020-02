Despiste violento mata homem na A22 em Portimão

Um condutor de 53 anos morreu durante a madrugada desta sexta-feira na sequência de um violento despiste de carro ao quilómetro 17,3 da A22, no concelho de Portimão. Ao que apurou o, a vítima foi identificada como Pedro Morgado, do centro do País mas que estaria a residir na zona de Albufeira.Fábio Torrado, oficial dos Bombeiros Voluntários de Portimão, revelou aoque a vítima "ainda foi alvo de manobras de suporte básico de vida", mas "o óbito acabou por ser declarado" no local. O alerta foi dado às 03h45.Quando entrou em despiste, o veículo onde circulava Pedro Morgado, no sentido Lagos-Portimão, um pouco antes da saída para Alvor, foi para o lado da berma, tendo transposto o talude ali existente, ficando imobilizado já fora da estrada.A circulação esteve cortada numa das vias durante as operações de assistência médica à vítima e também de limpeza da autoestrada, que envolveram 25 operacionais e 10 viaturas, dos Bombeiros de Portimão e Lagos, INEM, GNR e concessionária da A22.O corpo da vítima foi depois transportado para o Gabinete Médico-Legal de Portimão, onde vai ser autopsiado a fim de que sejam determinadas as causas exatas da morte. Durante as operações de socorro um bombeiro da corporação portimonense sofreu ferimentos ligeiros. O acidente está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR.