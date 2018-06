Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste violento mata jovem de 23 anos em Amarante

Vítima mortal ia com mais três amigos no veículo.

18:14

José Pedro Barros, de 23 anos, morreu na sequência de um despiste esta quarta-feira de madrugada. O jovem ia de boleia com mais três amigos em direção a casa quando o condutor do BMW séria 1 em que seguia perdeu o controlo da viatura e embateu violentamente contra os carros que estavam estacionados à face da EN15, em Amarante.



O alerta foi dado pouco antes das 04h00. Segundo o CM conseguiu apurar, a GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.