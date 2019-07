Despistes brutais matam dois homens em São Pedro do Sul e Viseu

Dois homens, de 72 e 33 anos, morreram este sábado na sequência de dois despistes, um em São Pedro do Sul e o outro em Viseu, respetivamente. Os acidentes terão ocorrido durante a madrugada, mas as duas vítimas só foram encontradas durante a manhã de sábado.Em São Pedro do Sul o alerta foi dado às 08h30. A mulher da vítima mortal estranhou a sua ausência em casa e alertou as autoridades. Manuel Vinagre, de 72 anos, foi encontrado em paragem cardiorrespiratória junto ao seu jipe.Tinha-se despistado na EN559-1, por uma ravina de cerca de 150 metros, em Covas do Rio. "Ainda se realizaram trabalhos de reanimação que não resultaram", adiantou este sábado aoJosé Pereira, comandante dos Bombeiros de Salvação Pública de São Pedro do Sul, que mobilizou 12 operacionais e três viaturas.Às 11h30, em Cavernais, Viseu, o dono de um terreno agrícola encontrou uma moto de grande cilindrada destruída, e nas imediações o corpo do condutor.Tudo indica que o veículo se tenha despistado, tendo o motociclista embatido com violência contra o rali lateral. O corpo ficou de tal forma desfigurado que as autoridades tiveram grande dificuldades em identificar a vítima - um homem de 33 anos natural da zona de Vouzela.Os corpos das duas vítimas mortais foram transportados para o Instituto Medicina Legal de Viseu, para autópsias. A GNR de Viseu investiga as causas de ambos os acidentes, que podem estar relacionados com a chuva.