Despistes provocam dois feridos no Porto

Esta manhã, dois despistes no distrito do Porto provocaram dois feridos. Em Pedras Rubras, na cidade da Maia, um carro embateu contra um velocípede. A vítima apresentava ferimentos ligeiros e foi encaminhada para o Hospital de São João. O alerta foi dado às 9h15 e foram direcionados para o local os Bombeiros de Pedrouços e de Moreira da Maia.

Já na Avenida de Beira Mar, em Canidelo, Vila Nova de Gaia, um despiste de uma mota provocou outro ferido leve assistido no local por uma viatura do pré-hospitalar de Coimbrões. O alerta foi dado às 10h27 e no local estiveram os Bombeiros de Coimbrões e a PSP de Vila Nova de Gaia.