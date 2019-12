Um despiste de um carro entre as localidades de Amoreira e Olho Marinho, na EN114, em Óbidos, provocou um morto.Trata-se de um homem de 26 anos.O alerta foi dado pelas 10h10. No entanto, o acidente teria já ocorrido há algumas horas.O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Torres Vedras.Nas operações de socorro estiveram envolvidos 11 operacionais e quatro viaturas dos bombeiros de Óbidos, do INEM (VMER das Caldas da Rainha) e da GNR de Óbidos.