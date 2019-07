Destino dos bens doados às vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande incerto

Não houve controlo nem transparência nos bens doados pelos portugueses para acudir às vítimas dos incêndios de 2017. Motivo: os municípios afetados pelos fogos não cumpriram a determinação regulamentar de integrar no Fundo REVITA - criado pelo Governo para gerir os donativos entregues para ajudar as populações - os bens que lhe foram doados. Esta é uma das conclusões da auditoria do Tribunal de Contas ao Fundo REVITA.

"A constituição do Fundo REVITA foi transparente no que se refere aos donativos em dinheiro, mas não relativamente aos donativos em espécie", ao acrescentar que o valor desses bens não está claramente determinado. "O município de Castanheira de Pera celebrou um protocolo com a ONG Médicos do Mundo, que geriu os bens em espécie doados, designadamente os doados antes da constituição do Fundo REVITA, e os municípios de Pedrógão Grande e de Figueiró dos Vinhos conservaram e geriram os bens que lhes foram doados", refere o documento.

Na visita aos armazéns em Pedrógão Grande, onde são guardados, "constatou-se a subsistência de muitos bens, da mais variada natureza e em vários estados de conservação, que, apesar do referido no regulamento do Fundo não foram nele integrados", conclui.

Numa extensa análise ao Fundo REVITA, o Tribunal de Contas nota ainda que os mecanismos de prevenção de fraudes e corrupção "não foram eficazes", não tendo sido "antecipados os riscos de comportamento não ético" nos processos de concessão da ajuda, nem foram "aplicados mecanismos suficientes para os reduzir".

Por outro lado, conclui que a definição dos critérios para acesso ao Fundo não foi suficientemente participada e transparente. Apesar de no início ter sido definido que o principal destino dos donativos integrados no REVITA seria a reconstrução das casas afetadas pelos fogos, "foi entretanto decidido apoiar prejuízos agrícolas, tendo para o efeito sido despendido 58% dos fundos".E, ao contrário do que se verificou na habitação, na vertente dos apoios à agricultura, o documento refere que "não foram aplicados mecanismos de controlo da efetiva utilização dos apoios concedidos". Nas ajudas concedidas à agricultura nem sequer foi definido e mencionado "o fim a que se destinava o apoio". A auditoria concluiu, assim, que, neste caso, não há garantia sobre "a justeza da forma como foram aplicadas".António Costa criticou esta sexta-feira a ação do Tribunal de Contas (TC) que defendeu que a nota enviada à comunicação social sobre a auditoria aos fundos de apoio aos incêndios não é mais do que a "transcrição e reprodução fiel das conclusões e recomendações do relatório". Para o primeiro-ministro, este Tribunal "dramatiza" nos comunicados.O TC aponta várias falhas graves na gestão do dinheiro do fundo REVITA - criado pelo Governo para gerir os donativos entregues para ajudar as populações afetadas pelos incêndios de 2017, em Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos.António Costa disse também que não viu apontado "um único caso de má utilização dos fundos", apenas ouviu na comunicação social que "não houve controlo e isso pode ser um risco". Costa espera que o TC faça o que lhe compete.Pessoas morreram na sequência dos incêndios de 17 de junho de 2017 que atingiram os concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos. Na tragédia ficaram ainda feridas mais de 250 pessoas.A maior parte das vítimas perdeu a vida nas estradas quando tentava fugir das chamas que cercaram várias aldeias. Só na Estrada Nacional 236-1 morreram 47 pessoas.Algumas das vítimas que ficaram feridas estiveram, após o incêndio, várias horas em sofrimento sem socorro.