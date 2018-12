Furtam hormonas de crescimento e opioides da farmácia do maior hospital do País.

Uma rede que desviava da farmácia do Hospital de Santa Maria medicamentos, como hormonas de crescimento e opioides, para os vender no submundo dos ginásios e do culturismo, foi atacada pela Polícia Judiciária, que deteve um homem de 28 anos por tráfico dessas substâncias e branqueamento das verbas provenientes do crime. ...