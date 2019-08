Detetada legionella nas instalações da Base Aérea 1 em Sintra

Análises realizadas no âmbito do Plano de Controlo da Qualidade da Água do Complexo Militar de Sintra detetaram a presença da bactéria legionella num local daquela unidade, onde está instala a Base Aérea Nº1, a Academia da Força Aérea e o Museu da Força Aérea, entre outros serviços.Fonte oficial da Força Aérea confirmou a situação, ressalvando que a deteção ocorreu num único local que não estava a ser usado por ninguém devido às férias e que foram tomadas as medidas necessárias para eliminar a bactéria.A informação foi passada ao efetivo ali colocado. Ninguém foi afetado.