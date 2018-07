Detetados 18 cidadãos ilegais em exploração agrícola em Coimbra

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) identificou 56 trabalhadores, 18 dos quais estrangeiros em situação documental ilegal, numa exploração agrícola em Mira (Coimbra), e multou a entidade patronal, foi anunciado esta quinta-feira.



De acordo com o SEF, dos 18 estrangeiros em situação ilegal, 16 foram notificados para abandonar Portugal no prazo de 20 dias e os restantes foram notificados para comparecer junto das autoridades para ser avaliada a sua situação documental.



O SEF diz ainda que há indícios de que estas pessoas, entradas no espaço da União Europeia/Schengen com vistos emitidos por outros países que não Portugal, "possam ter-se deslocado para o país inseridos num esquema conotado com a prática do crime de auxílio à imigração ilegal, com a finalidade de requererem a regularização documental ao abrigo da legislação em vigor".



A ação, que decorreu no passado dia 10 de julho, contou com a participação de seis operacionais do SEF e teve a colaboração de dois inspetores da Autoridade Tributária e de outros dois da Alfândega.



Vai ainda ser avaliada a eventual participação criminal destes factos, indica o SEF, acrescentando que foi igualmente instaurada uma contraordenação à entidade patronal dos cidadãos detetados em situação ilegal, ao qual corresponderá uma coima cujo valor pode ir até aos 30 mil euros.







