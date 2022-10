Detida dona de lar ilegal acusada de maus-tratos a idosa

Uma mulher que geria um lar ilegal, em Loulé, foi detida pela GNR por maus-tratos a uma idosa, 76 anos.Segundo o CM apurou, a casa particular acolhia cinco idosas e um idoso que terão ido para casa de familiares após a detenção da mulher, de 56 anos.As agressões terão ocorrido no pátio da habitação onde os idosos permaneciam durante o dia.A GNR de Loulé teve conhecimento da alegada agressão e avançou para a detenção da mulher, que foi ouvida por um juiz e colocada em liberdade, com proibição de contactos com idosos e crianças.O lar ilegal já terá tido ordem de encerramento por parte da Segurança Social, mas nunca foi cumprida.