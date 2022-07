Detida dupla de assaltantes em Setúbal 

A Polícia Judiciária (PJ) de Santarém deteve dois assaltantes do sexo masculino, de 45 e 60 anos. Os homens são suspeitos de crimes de sequestro agravado e roubo. Um deles, foi ainda apanhado em flagrante na posse de plantas de canábis e uma arma de fogo.



O segundo suspeito, foi identificado e detido em Setúbal, sendo também apreendida uma viatura que teria sido furtada em maio de 2022, no Entroncamento, segundo avança a PJ em comunicado.



A dupla de criminosos selecionava os seus alvos, sendo estes normalmente habitantes do centro do país. Na fase seguinte e após procurar a melhor oportunidade, os dois homens roubavam elevadas quantias de dinheiro, ouro, armas de fogo, viaturas e outros objetos de elevado valor.



A operação policial teve a colaboração do Departamento de Investigação criminal de Setúbal e do destacamento territorial da GNR de Palmela, que efetuaram a identificação e detenção do segundo suspeito na zona de Setúbal e, apreenderam ainda na mesma zona uma viatura que teria sido roubada em maio do corrente ano, em Entroncamento.



Presentes a primeiro interrogatório judicial, ambos os suspeitos ficaram em prisão preventiva.